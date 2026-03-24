Un accidente con cuatro vehículos implicados causa retenciones en la entrada a A Coruña

Un accidente de tráfico en el que se vieron implicados cuatro vehículos en una colisión por alcance provocó importantes complicaciones en la circulación en uno de los accesos a la ciudad de A Coruña durante la tarde de este martes.

El siniestro tuvo lugar a las 16:15 horas, cuando uno de los conductores implicados contactó con el 112 para alertar del choque.

Como consecuencia del impacto, los vehículos quedaron ocupando parte de la calzada, lo que derivó en retenciones en sentido de entrada a la ciudad que se prolongaron durante unos 40 minutos, generando tráfico lento y complicaciones para los conductores en plena hora de movimiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, la Policía Local de A Coruña y la Guardia Civil, que se encargaron tanto de garantizar la seguridad en la zona como de coordinar la regulación del tráfico para tratar de aliviar la congestión generada tras el accidente.

A pesar de lo aparatoso del suceso y del número de vehículos implicados, no fue necesario trasladar a ninguna persona, ya que no se registraron heridos, limitándose los daños a los materiales.

Una vez retirados los vehículos y normalizada la circulación, el tráfico recuperó progresivamente la normalidad en este acceso a la ciudad.