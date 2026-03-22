Las playas y terrazas de A Coruña se llenan en el primer fin de semana de primavera

El estreno de la primavera dejó un ambiente plenamente veraniego en A Coruña, donde las playas urbanas y las zonas más céntricas registraron una notable afluencia de público durante todo el fin de semana.

Los arenales de Playa del Orzán, Playa de Riazor y Playa del Matadero se convirtieron en algunos de los puntos más concurridos.

Decenas de personas aprovecharon las buenas temperaturas para pasear, tomar el sol e incluso disfrutar de los primeros chapuzones del año, en un ambiente propio de meses más avanzados.

La actividad también fue intensa en el centro de la ciudad. Las heladerías de la zona de la Marina y las calles más transitadas registraron colas durante buena parte del día, reflejando el tirón de un fin de semana marcado por el buen tiempo.

A esta imagen se sumaron las terrazas, que presentaron una ocupación prácticamente completa en muchos puntos.

Bares y cafeterías colgaron el cartel de lleno, con clientes disfrutando al aire libre desde el mediodía hasta bien entrada la tarde, en lo que supuso un impulso para la hostelería local.

El ambiente general fue el de una ciudad volcada en la calle. Familias, grupos de amigos y visitantes llenaron paseos marítimos, plazas y locales, confirmando el atractivo de A Coruña cuando acompañan las condiciones meteorológicas.

Este primer fin de semana primaveral deja así una estampa de gran afluencia en los principales espacios urbanos, anticipando lo que podría ser una temporada con alta actividad en la ciudad si se mantienen las buenas temperaturas.