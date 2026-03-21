¿Por qué A Coruña se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los cruceros?

Cada vez llegan más cruceros a A Coruña, y no es casualidad. La ciudad se ha ido colando poco a poco en las rutas internacionales hasta convertirse en una parada casi fija en el norte. Y los números lo dejan claro: esto no es una moda pasajera.

Según datos de la Axencia de Turismo, en 2025, Galicia rozó los 790.000 pasajeros de crucero —un 25% más que el año anterior—, con A Coruña y Vigo llevándose la mayor parte. En el caso coruñés, el salto es bastante llamativo: de unos 53.000 pasajeros en 2009 a más de 465.000 en 2025. Traducido a dinero, hablamos de unos 40 millones de euros que se quedan en la ciudad.

Y todo apunta a un 2026 movido, con alrededor de 180 escalas previstas. Este mismo sábado arranca la temporada con una doble escala en el puerto. La primera del año.

Que A Coruña se haya convertido en un destino recurrente tiene que ver con muchos factores. Según fuentes de la Autoridad Portuaria, parte del éxitodepende de la ubicación de la ciudad.

En plena ruta atlántica, A Coruña encaja de lujo como parada entre el norte de Europa y destinos como la península, Canarias o el Mediterráneo. Además, desde aquí tienes a tiro sitios como Santiago de Compostela o incluso Oporto, lo que da bastante juego a las navieras para montar excursiones atractivas.

Y luego está el tema del dinero, que siempre pesa. Atracar en A Coruña no es especialmente caro comparado con otros puertos cercanos como Vigo. "Las tasas pueden tener bonificaciones de hasta el 40%, así que resulta bastante competitivo", explica Luis del Moral, director de Rubine e Hijos, la consignataria de la mayoría de los cruceros que atracan en el puerto de A Coruña.

Costes de atracar en la ciudad

Para que te hagas una idea, el coste de atracar en la ciudad le puede costar a un crucero "estándar" como el Ventura, 25.000 euros. "Tratándose de un crucero de unos 3 mil pasajeros, si a esto le sumamos la tasa turística, el coste ascendería a unos 30.000 euros, siendo 1,5 euros por pasajero", explica. El Iona, por ejemplo, que estuvo esta misma semana en el muelle Trasatlántico, con seis mil pasajeros pagaría 45.000 euros (36.000 sin tasa turísitca).

Aun así, la clave no es solo cuánto cuesta, sino lo eficiente que resulta: si el barco puede llegar sin desviarse mucho ni gastar demasiado combustible, compensa. "Ir más despacio permite ahorrar combustible y hace viable incluir A Coruña en muchas rutas sin incrementar gastos", asegura Luis del Moral.

La cercanía al centro de la ciudad

Pero hay algo que suele sorprender mucho a quien baja del barco: lo cerca que está todo. Sales del puerto y estás ya en plena Marina, sin buses ni historias. Y además, sin cuestas. Puede parecer una tontería, pero para miles de pasajeros —muchos de ellos mayores—, poder pasear tranquilamente por una ciudad plana suma muchísimo. "Es una ciudad plana, ideal para pasear", indica el director de Rubine e Hijos.

El puerto también ha ido poniéndose las pilas. La terminal de cruceros está prácticamente dedicada a este tráfico y se ha adaptado a lo que piden las navieras. Y en breve llegará el sistema OPS, que permitirá a los barcos apagar motores mientras están atracados y conectarse a la red eléctrica, algo clave para reducir emisiones. "Cádiz fue la primera en implementarlo, y en A Coruña seremos los segundos", aseguran desde la Autoridad Portuaria.

Aun así, más allá de infraestructuras y cifras, hay un detalle que marca la diferencia: el trato. Las empresas que trabajan en el puerto destacan que aquí el servicio es mucho más cercano, con equipos pendientes de cada barco casi como si fuera único. Y eso, en un sector tan competitivo, cuenta más de lo que parece. "No es lo mismo tratar un crucero como un buque de carga que ofrecer un servicio adaptado a miles de pasajeros", añade Luis del Moral.

¿Podría A Coruña convertirse en puerto base?

El gran reto ahora es dar el siguiente paso: dejar de ser solo escala y convertirse en puerto base, es decir, que los cruceros empiecen o terminen aquí. Pero eso no es tan fácil. Hace falta más capacidad hotelera y mejores conexiones aéreas para mover a miles de pasajeros de golpe. "Para ser puerto base necesitas miles de plazas hoteleras y una operativa aérea potente", explica el director de la consignataria.

Aun así, la sensación es que A Coruña va en la buena dirección. Cada año llegan más barcos, más gente y más oportunidades. Ahora toca consolidarlo sin perder lo que la hace especial: que, al final, todo aquí está cerca… y se disfruta sin prisas.