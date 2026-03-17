Taxistas alertan de un posible colapso en el servicio del aeropuerto de A Coruña

El vicepresidente de UGA Taxi - Unión Galega de Taxistas, Juan Carlos Sambad, ha puesto sobre la mesa uno de los problemas surgidos tras la nueva regulación de taxis para recoger viajeros en el aeropuerto de Alvedro.

Según explica el representante del colectivo, la nueva organización establece turnos concretos y determina qué vehículos pueden acceder a la bolsa de refuerzo del aeropuerto, formada por 30 taxis de Culleredo y 5 de A Coruña. Si ellos no suben, nadie más puede hacerlo, y el servicio queda sin prestar.

Juan Carlos pone como ejemplo lo ocurrido en uno de los primeros días de aplicación del sistema. Con este modelo, solo cinco taxis del término municipal de A Coruña pueden acudir, mientras que el resto de la ciudad no puede acudir a recoger pasajeros salvo que acaben de dejar un cliente y encuentren personas esperando, lo que limita la capacidad de respuesta.

Desde UGA Taxi advierten además de que el acuerdo tiene una duración prevista de cuatro años, por lo que consideran necesario revisarlo. "Si no cambian este sistema, va a ser muy difícil prestar un buen servicio en el aeropuerto", sostiene.

El representante de los taxistas también alerta de que la situación podría agravarse en momentos de mayor demanda, como el congreso previsto para el próximo 26 de marzo, cuando se espera una mayor afluencia de viajeros.

En su opinión, los pasajeros podrían verse obligados a esperar durante largos periodos, lo que terminaría beneficiando a las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC).

"Esto no ocurre porque los taxis no seamos capaces de dar servicio, sino porque se nos restringe poder hacerlo”, asegura.

Pendientes de una nueva concentración contra la falta de regulación de las VTC

El sector del taxi en la ciudad está a la espera de una fecha para una nueva concentración por la falta de regulación en el servicio de los VTC. Hace diez días, la asamblea de Teletaxi decidió realizar una nueva marcha protesta.

De cara a aunar fuerzas, están a la espera de que se fije esta fecha para sumarse a la misma, sin dividir la acción de los profesionales de este sector.