A Coruña humanizará la plaza Manuel Guitián en Elviña: nuevos árboles y más accesibilidad

El Concello da Coruña avanza con la hoja de ruta del Plan de Barrios 2025-27, que en los próximos días sumará una nueva actuación de mejora en ejecución: la humanización de la plaza Manuel Guitián, en la segunda fase de Elviña.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Construcciones Cernadas, supondrán una inversión superior a los 600.000 euros y permitirán dar continuidad a la transformación de los espacios públicos en esta parte del barrio, donde ya se actuó previamente en puntos como Pintor Laxeiro y Pintor Manuel Colmeiro.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, hizo hincapié en la importancia de "adecuar las superficies más próximas a los bloques residenciales del barrio", tanto para renovar los espacios de paso como para ganar seguridad vial y accesibilidad universal en los recorridos colindantes a los edificios de viviendas.

"Junto al Castrillón, Elviña es uno de los barrios de la ciudad que cuenta con más vecinas y vecinos con edades superiores a los 65 años. Eso es un factor fundamental a la hora de plantear actuaciones de mejora en el espacio urbano, porque es necesario dar respuesta a las necesidades de las personas con movilidad o visibilidad reducida", indicó la concejala.

El Gobierno municipal tiene previsto renovar los pavimentos, tanto de las aceras —que serán ampliadas— como de la calzada, visibilizando los espacios de estacionamiento con materiales diferenciados. Además, tal y como se informó meses atrás en la salida a concurso de las obras, también se acometerá la elevación del paso peatonal que hay en el acceso a la plaza, para propiciar la calmación del tráfico.

La humanización de la plaza también conllevará la plantación de nuevos ejemplares de arbolado alrededor del óvalo. De esta forma, se favorecerá la creación de espacios de sombra y más frescos, con mobiliario urbano. Además, se renovará la iluminación en la plaza y se separará la red de pluviales y saneamiento de la zona, que actualmente es unitaria. Así, el Ayuntamiento mejorará la recogida de aguas en origen.