El litoral de A Coruña estará bajo alerta naranja mañana viernes por temporal

La Xunta ha activado para este viernes la alerta naranja por temporal costero en el litoral noroeste y oeste de la provincia de A Coruña. Las primeras advertencias entrarán en vigor a partir de las 09:00 horas con la alerta amarilla, que a partir de las 18:00 horas se elevará a naranja.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primera hora de la tarde de mañana hasta las primeras horas del sábado. Se espera mar combinada del noroeste con olas de hasta seis metros.

La Secretaría General de Deporte de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes anunció la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el mar en los municipios afectados, que pueden consultarse en la web Deporte Galego.

Desde la Xunta recuerdan la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, rompientes y paseos marítimos. También recomienda extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarras de las embarcaciones.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección General de Emergencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, informó de la situación a través del Centro Integrado de Atención a Emergencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, y a los clubes náuticos, entre otros.