El BNG de A Coruña elegirá a su nuevo portavoz el 25 de marzo

El nacionalista Francisco Jorquera anunció ayer miércoles que no se presentaría a las elecciones municipales de 2027 como candidato a la Alcaldía. El líder del BNG de A Coruña, además, dejaba en manos del partido la elección de un nuevo portavoz, que se realizará el próximo 25 de marzo.

Cualquier militante del BNG puede presentar su candidatura para convertirse en el nuevo portavoz del grupo en María Pita desde este mismo jueves hasta el próximo 18 de marzo. La Asamblea Local elegirá la candidatura el 25 de este mismo mes.

Así, el BNG contará con un nuevo portavoz a finales de marzo. Jorquera fue el cabeza de lista tanto en las elecciones de 2019 como en las de 2023, año en el que tanto él como Avia Veira, Mercedes Queixas y David Soto resultaron elegidos como concejales.

Los motivos de la marcha

Jorquera explicó este miércoles que considera que 2027 es el momento de cerrar un ciclo, aunque señaló que no dejará la política: "A política é moito máis que o labor institucional. Milito desde moi novo no nacionalismo galego".

El nacionalista explicó que en su decisión, muy meditada, influyen razones personales: "A miña vida non se esgota na política e hai aspectos da miña vida persoal e familiar aos que lle quero prestar máis tempo e dedicación".

Jorquera, además, tendrá 66 años en mayo de 2027 y no se siente "con suficientes forzas para estar na Corporación outros catro anos máis": "A Coruña necesita persoas con forzas, ganas e ilusión, capaces de lle dar un novo impulso á nosa cidade".

"Creo, con toda humildade, que o que podía achegar ao BNG da Coruña, no traballo institucional no Concello, xa o acheguei. E no BNG hai persoas novas e sobradamente preparadas, con forza, ganas e ilusión, para lle dar á Coruña o impulso que necesita. Persoas que van ter todo o meu apoio porque estou convencido de que o BNG é a alternativa que A Coruña necesita", añadió.

Jorquera explicó que su intención era seguir como concejal hasta que termine el actual mandato, pero ponía a disposición del partido la portavocía. El BNG comienza hoy jueves el proceso para elegir a su portavoz.