Vecinos de Monte Mero, en A Coruña, protestan ante Xunta y Ayuntamiento por las expropiaciones

La inauguración de la exposición "Emigrantas" en el Quiosco Alfonso de A Coruña estuvo acompañada este miércoles por una protesta de vecinos afectados por las expropiaciones en Monte Mero, que aprovecharon la presencia de autoridades para hacer visible su reclamación.

Un grupo de residentes acudió al acto vestidos con camisetas blancas y se situó en las inmediaciones del recinto cultural mientras se desarrollaba la presentación.

Durante la protesta, los afectados mostraron carteles y reiteraron su principal reivindicación: "unha expropiación xusta" por los terrenos afectados.

En el acto estaban presentes la alcaldesa de A Coruña y representantes de la Xunta de Galicia, que asistieron a la apertura de la muestra dedicada a la emigración femenina.

Los manifestantes aprovecharon la presencia institucional para trasladar su malestar por la situación que viven desde hace años.

El conflicto de Monte Mero se remonta al proceso de expropiaciones vinculadas al desarrollo de infraestructuras y actuaciones urbanísticas en esta zona situada en el área metropolitana coruñesa, que afectaron a numerosos propietarios de terrenos.

Desde entonces, parte de los vecinos sostiene que las compensaciones económicas fijadas no se ajustan al valor real de las parcelas.

Las personas afectadas llevan tiempo reclamando una revisión de las condiciones de esas expropiaciones, defendiendo que muchas familias perdieron terrenos sin recibir una indemnización que consideren justa.

Por ello, mantienen su movilización pública para presionar a las administraciones y lograr una solución al conflicto.