Inés Rey tras el anuncio de Francisco Jorquera: "Deja el listón de la política local altísimo"

El próximo año se celebrarán unas nuevas elecciones municipales en A Coruña en las que Francisco Jorquera no será el candidato por el BNG. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa esta misma mañana el portavoz nacionalista, reconocido por su trabajo tanto por el gobierno local como por el PP. "Ha sido un honor para mí como alcaldesa compartir estos años con Paco Jorquera. Es un referente en la política y de la buena política", declaraba poco después a preguntas de los medios la regidora Inés Rey.

"Me ha dado mucha pena leer la noticia de que se va. Espero que sea para bien. Le deseo lo mejor", comenzó declarando la alcaldesa, antes de definir a Jorquera como una persona "constructiva, leal, que ha trabajado por la ciudad de una manera ejemplar y que jamás ha hecho del ruido o del insulto su manera de hacer, que ya es bastante en los tiempos que corren. Deja el listón de la política local altísimo".

Rey también ha declarado que espera que la persona que lo sustituya en el BNG "lo haga con el mismo espíritu constructivo y leal con la ciudad y las instituciones que ha tenido siempre Paco".

"Ojalá hubiera más políticos como él en la escena política general porque buena falta nos hace", añadió.

Sobre la posibilidad de que la marcha de Jorquera afecte a los acuerdos del partido con el gobierno local, la alcaldesa remarcó que "somos dos fuerzas políticas que hemos acordado unos presupuestos este año para la ciudad que ya están aprobados. No es una cuestión de personas, es una cuestión de entender la ciudad y de trabajar para el bien común. A diferencia de lo que hacen otros, el PSOE y el BNG lo hemos hecho desde el primer momento".

Miguel Lorenzo: "Es una persona de la que destaco su coherencia"

Miguel Lorenzo, portavoz del PP, también ha comentado la renuncia a ser candidato de Jorquera, una noticia que le ha "sorprendido".

"No tenía conocimiento de que iba a dejar la vida política y de ser candidato del BNG. Es una persona con la que tuve una relación positiva. Independientemente de nuestras divergencias ideológicas nos hemos tenido mucho respeto. Es una persona de la que destaco su coherencia", declaró.

"No cabe duda de que el BNG pierde a un referente en esta ciudad", subrayó Lorenzo.