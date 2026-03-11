Los controladores aéreos de A Coruña, al borde de la huelga: "Es insostenible en el tiempo"

El sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) denunció este miércoles el deterioro del servicio de control aéreo en el aeropuerto de A Coruña, una situación que aseguran afecta a las torres privatizadas desde 2011 y que también se repite en Vigo, ambas gestionadas por la empresa Saerco.

La portavoz del sindicato, Susana Romero, explicó que el problema se arrastra desde que se anunció la privatización del servicio.

Según indicó, entonces se justificó la medida con una supuesta reducción de costes que finalmente no se materializó.

"Desde el primer momento cuando se anunció la privatización y la bajada de tasas se vio que no era real", afirmó.

Romero sostuvo que el objetivo real de la medida era abrir el negocio a empresas privadas mientras Aena seguía aumentando sus beneficios, lo que, a su juicio, ha tenido consecuencias directas sobre el servicio.

Desde el sindicato denuncian que esta situación ha provocado recortes de personal y peores condiciones laborales, algo que, aseguran, ya está afectando al funcionamiento de algunos aeropuertos.

La portavoz puso como ejemplo el caso de Alvedro, donde existe la posibilidad de prestar servicio nocturno en situaciones excepcionales debido a la presencia del CHUAC, hospital de referencia en trasplantes.

Según explicó, ha habido jornadas en las que no se pudo garantizar ese servicio por falta de controladores, lo que consideran especialmente preocupante.

Romero también citó otros episodios ocurridos en la red de torres privatizadas, como el retraso en la apertura del aeropuerto de El Hierro, en Canarias, por la misma causa.

El sindicato asegura que muchas de estas incidencias no han tenido mayores consecuencias gracias al esfuerzo de los propios trabajadores, que en numerosas ocasiones han renunciado voluntariamente a permisos, vacaciones o reducciones de jornada para evitar el cierre del servicio.

"Todo esto es un deterioro constante que ya habíamos advertido", afirmó Romero, quien considera que el modelo implantado en las torres privatizadas está generando un sistema cada vez más tensionado y difícil de sostener. "Esto es insostenible en el tiempo", advirtió.

Ante esta situación, USCA decidió trasladar formalmente sus quejas a la empresa gestora. Tras recoger diversas incidencias, los representantes sindicales fueron convocados a una reunión el 6 de marzo, que finalmente fue cancelada y aplazada al 16 de marzo.

El cambio de fecha se produjo después de que los trabajadores celebrasen una asamblea en la que se mostraron favorables a convocar una huelga si no se producen avances en la negociación.