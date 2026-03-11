Un accidente en Alfonso Molina genera retenciones en la entrada de A Coruña

Un accidente de tráfico entre un trailer y un turismo ha generado retenciones en el tráfico esta mañana en la entrada de A Coruña. El siniestro, que tuvo lugar sobre las 09:20 horas, se saldó con heridos, aunque no ha trascendido si de gravedad.

El accidente se produjo en el kilómetro 3 de la AC-11, a la altura del desvío hacia Palavea en Alfonso Molina. Un particular fue quien dio el aviso al 112 Galicia, indicando además que había personas heridas. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Bomberos.

Desde la sala de Tráfico indican que, como el choque entre ambos vehículos tuvo lugar en la autopista, la circulación se está viendo afectada en sentido entrada a la ciudad. Debido al accidente, uno de los carriles quedó momentáneamente cortado ya que el turismo estaba ocupando el lado izquierdo de la carretera.