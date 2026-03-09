Una mujer resulta herida leve en A Coruña tras sufrir un atropello en Novo Mesoiro

Una mujer ha resultado herida esta mañana en A Coruña al ser víctima de un atropello en Novo Mesoiro. La mujer, de unos 40 años, fue alcanzada por una furgoneta cuando cruzaba un paso de peatones regulado, a la altura del número 14.

El accidente se produjo sobre las 08:40 horas de este lunes. La víctima del siniestro, que presentaba heridas leves, fue atendida en el lugar aunque posteriormente declinó ser trasladada a un centro médico declarando que quería ir por su cuenta.

En el momento del atropello la mujer paseaba a tres perros, dos de los cuales también resultaron heridos. Afortunadamente, junto al lugar del accidente hay una clínica veterinaria, donde los dos animales fueron atendidos.

Solucionada la avería de unos semáforos en la ronda de Nelle

Además, en esta mañana de tráfico denso y lento debido a las precipitaciones, el tráfico en la ronda de Nelle se vio afectado durante unos minutos por una avería en los semáforos del cruce con avenida Finisterre.

La avería fue detectada en la sala de pantallas de la ciudad, que al ver que estas señales no comunicaban dieron aviso a una patrulla de Policía Local para regular el tráfico en la zona y al equipo de mantenimiento. La incidencia se arregló en unos 15 minutos y a las 10:00 horas ya estaba completamente solucionada.