Aparecen dos delfines varados en playas de A Coruña

Esta mañana han sido localizados los cuerpos de dos delfines en diferentes arenales de A Coruña. En concreto, apareció un ejemplar en Bastiagueiro, en Oleiros, y otro en Bens, en A Coruña.

Los ejemplares, de origen común, aparecieron varados y por parte de los ayuntamientos implicados se ha dado aviso a Cemma para que puedan tomar muestras del ejemplar y hacerse cargo de la situación.

Los dos cuerpos presentaban daños, que pueden deberse al temporal de las últimas jornadas. El efecto de la marea los acabó arrastrando a tierra, quedando depositados en los arenales al bajar.