Arteixo (A Coruña) celebra del 6 al 8 de marzo su Feira de Oportunidades con 20 comercios locales

El municipio de Arteixo celebrará del 6 al 8 de marzo una nueva edición de la Feria de Oportunidades, una cita destinada a impulsar el comercio de proximidad y acercar a los vecinos una amplia oferta de productos con descuentos especiales.

El evento tendrá lugar en el Campo da Festa y reunirá a 20 establecimientos locales, que ocuparán 27 carpas comerciales. Durante tres días, los visitantes podrán encontrar artículos de sectores muy diversos, como moda para hombre, mujer e infantil, calzado, mercería, tejidos, máquinas de coser, puericultura, artesanía, regalos, repostería o productos para mascotas.

La feria está impulsada por el Concello de Arteixo y coordinada por la Asociación das Pequenas Empresas de Arteixo (Arteixo CCA), con el objetivo de fomentar las compras en el comercio local, facilitar la venta directa y reforzar el vínculo entre los negocios del municipio y la ciudadanía.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Comercio, y de la Diputación de A Coruña, dentro de sus programas de apoyo a la dinamización comercial.

Un impulso para el comercio local

La Feria de Oportunidades se plantea como una herramienta para estimular el consumo y ayudar a los establecimientos a dar salida a productos de temporada en condiciones ventajosas. Al mismo tiempo, permite a los comercios ganar visibilidad, atraer nuevos clientes y reforzar la relación con su clientela habitual.

Actividades para toda la familia

La programación también incluirá propuestas pensadas para el público familiar. Durante todo el fin de semana habrá una zona infantil gratuita con talleres y juegos, a la que se podrá acceder presentando un ticket de compra realizado en la feria.

El programa contará además con actuaciones musicales dirigidas a los más pequeños, como Pakolas, el sábado a las 18:00 horas, y Pablo Díaz, el domingo a las 13:30 horas.

A estas propuestas se sumarán actuaciones de la escuela de danza Tempo 154, que presentará coreografías de danza urbana y ritmos latinos interpretadas por alumnado del municipio.

Más de 1.000 euros en premios

Con el objetivo de incentivar las compras, la feria incluirá diferentes sorteos que repartirán más de 1.000 euros en vales de compra para utilizar en los pequeños comercios de Arteixo.

Durante el evento se celebrarán cinco sorteos presenciales de 60 euros para gastar en los propios puestos de la feria. Además, el domingo por la tarde se realizará un sorteo final con dos premios de 300 euros para consumir en el comercio local durante la primavera.

Entre quienes acudan con el folleto promocional también se sorteará un vale de 200 euros, una iniciativa pensada para premiar la participación de la ciudadanía en la campaña.

Fechas y horarios

La feria se celebrará en el Campo da Festa de Arteixo en los siguientes horarios: