Un grupo de personas sin hogar de A Coruña busca refugio en la zona de Náutica: "Se juntan por protección"

En A Coruña, entre 70 y 80 personas pasan las noches a la intemperie durmiendo en las calles. Las plazas en los albergues son insuficientes para una realidad que ha empeorado en los últimos años. En el entorno de Náutica, un grupo de 15 personas se junta diariamente, especialmente en la rotonda, en la avenida San Roque de Afuera o en la calle María Luisa Durán Marquina.

Una vecina de la zona señala que esta problemática se da desde hace un par de años y que el entorno queda lleno de suciedad, restos de comida u orina.

Desde el Concello explican que se ha actuado en muchas ocasiones en la zona y que a todas las personas se les ofrecieron alternativas habitacionales. Sin embargo, las plazas en los albergues son escasas y habitualmente solo se ofrecen estancias de unos 15 días para facilitar la rotación y que este servicio llegue a más personas.

Además, el equipo de Servicios Sociales lleva a cabo tareas de seguimiento y labores de integración. "Son actuaciones muy complejas porque los motivos por los que una persona acaba ahí también lo son", recuerdan fuentes municipales, que indican también cómo cada perfil es distinto y necesita una ayuda diferente.

Además, señalan que no se puede detener a nadie por estos motivos y que muchos de ellos sufren patologías mentales.

Con el Concello colaboran asociaciones como BoanoiTe. Sara Alvar, su presidenta, explica que acuden los viernes a esta y otras zonas de la ciudad y que no han tenido ninguna incidencia. "Lo que pasa es que se juntan muchos allí y llama más la atención. Ha habido un incremento en los últimos años, pero en toda la ciudad en general. Esta zona les queda cerca del albergue y por eso suele haber mucha gente", explica.

El motivo de que cerca de una quincena de estas personas se resguarden aquí también es por protección. "Ese grupo en concreto creo que se asocian porque son la mayoría de los mismos países y creo que lo hacen por protección. Son súper agradables", añade.

Aunque el perfil de persona que carece de un hogar en la ciudad es variado, en esta zona muchas de ellas proceden de países subsaharianos y no hablan español. "Creo que se juntan también por el idioma. Ver a diez personas seguidas durmiendo en el mismo soportal impacta. Antes pasaba en las pistas de Labañou, pero era una zona menos visible", indica Alvar.

El trabajo de esta asociación, formada por voluntarios, se centra en acompañamientos por la noche, aunque también forman parte del Consello Social de la ciudad. Entre el trabajo asociativo y el municipal se intenta dar solución a una situación límite para estas personas. La presidenta de BoanoiTe reconoce que "intentamos coordinarnos en la medida de lo posible. Me consta que el Concello trabaja mucho y muy bien pero ahora mismo está todo muy saturado".

En los albergues, tanto el municipal como el de Padre Rubinos —desde el que confirman que hay listas de espera para obtener una plaza—, las camas disponibles no cubren la demanda. Además, de manera habitual, estas personas solamente pueden permanecer aquí por un periodo de 15 días y deben esperar un mes antes de volver.

"Hay gente que dice que para entrar 15 días y luego estar un mes fuera no les compensa y a veces aprovechan esos días para cuando hace peor tiempo. Depende de las circunstancias", señala Alvar.

En el caso del grupo que pernocta en la zona de Náutica, muchas de estas personas llegaron de manera irregular al país. "Su situación depende de cómo se regularizan o el idioma, esas son las prioridades", comenta la presidenta de la asociación, que entiende que "el vecindario llama y avisa para que hagamos algo. Pero no es tan fácil".

Ahora, la regularización extraordinaria de personas inmigrantes que anunció el Gobierno de España a finales del pasado mes de enero abre una pequeña ventana de esperanza. Con esta medida, se regularizará la situación de personas llegadas antes del 31 de diciembre y que carezcan de antecedentes penales.

"La regularización es algo que estamos esperando todos. Todavía tenemos que ver cómo funciona, pero para mucha gente que está en esa situación, porque no es tan sencillo como simplemente venir a trabajar, espero que desbloquee un poco ciertas cosas que están saturadas", sostiene Sara Alvar.