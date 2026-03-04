Ofrecido por:
Dos aperturas forzadas movilizan a los bomberos de A Coruña a primera hora de la mañana
Las intervenciones tuvieron lugar en la calle de la Franja y en Avenida de Oleiros
Los bomberos del parque de A Coruña han tenido que afrontar dos salidas casi consecutivas a primera hora de la mañana.
Los profesionales se desplazaron a las 9:23 a la Avenida de Oleiros para llevar a cabo una apertura forzada y colaborar de esta forma con efectivos sanitarios, que requirieron de su presencia.
Un poco más tarde, a las 9:50, se trasladaron hasta la calle de la Franja para acometer otra intervención similar.
La noche, según el parte de servicio, ha sido tranquila. Tan solo consta una salida a la calle de Pla y Cancela, para proceder a la extinción de un elemento urbano.