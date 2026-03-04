Alerta en A Coruña: acumulaciones de lluvia superiores a 40 l/m2 ponen en riesgo a más de 30 municipios

Aunque todavía hace falta una chaqueta, el tiempo de estos últimos días está siendo una auténtica maravilla. Sin embargo, la situación está a punto de cambiar, ya que la previsión meteorológica trae otros planes para el fin de semana.

El inicio de la primavera meteorológica ha estado marcado por un tiempo seco e incluso soleado, pero a partir de mañana la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) anuncia avisos de nivel naranja y amarillo.

Olas de 6 metros y 40 l/m2 de lluvia en 12 horas

A Coruña se despide del buen tiempo hasta nuevo aviso. La llegada de un frente dejará lluvias y chubascos, al menos, hasta la próxima semana. La inestabilidad traerá también de vuelta los avisos por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento.

Tras varios días de cielos despejados, en los que muchos han aprovechado para salir a las terrazas o simplemente pasear, el tiempo dará un giro de 180 grados y devolverá las precipitaciones, que podrían ser especialmente intensas el viernes.

Por ahora, MeteoGalicia ha activado avisos de nivel amarillo por acumulaciones de lluvia superiores a 40 l/m2 en 12 horas en el noroeste de A Coruña. La alerta permanecerá activa entre las 15:00 horas del jueves y las 00:00 horas del viernes.

En concreto, estas son todas las localidades que estarán en riesgo por precipitaciones:

Noroeste de A Coruña: Abegondo, Ares, Arteixo, A Coruña, A Laracha, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviños y Vilarmaior

La organización meteorológica regional también ha anunciado avisos de nivel amarillo por fuertes rachas de viento. Un corredor de isobaras dejará mañana jueves, 5 de marzo, vientos del norte al final del día, con rachas que podrían superar los 80 km/h en el oeste y suroeste de A Coruña.

El aviso permanecerá activo entre las 18:00 horas del jueves y las 00:00 horas viernes, afectando a más de una veintena de municipios coruñeses, entre ellos Camariñas, Fisterra, Muxía y Zas, en el oeste de A Coruña; y Boiro, Muros, Noia y Padrón, en el suroeste de A Coruña.

MeteoGalicia, por otro lado, ha confirmado una alerta naranja en el mar por temporal costero que afecta la Costa da Morte. El jueves se espera mar combinada con olas de 5 a 6 metros, entre la 15:00 y las 09:00 horas del viernes, y mar de viento del norte de fuerza 7 (entre 50 y 61 km/h) a 8 (de 62 a 74 km/h). El viernes se extenderá a todo el litoral gallego, excepto en a A Mariña Lucense.

Las temperaturas sufrirán un descenso marcado debido al descuelgue de un embolsamiento frío que traería aire más frío. De hecho, A Coruña pasará de los 17 grados de este miércoles a los 11 grados previstos para la jornada del viernes. En cuanto a las mínimas, oscilarán entre los 9 y 10 grados.