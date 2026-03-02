Trasladan al Hospital de A Coruña a una joven víctima de un robo con violencia cerca de Palexco

Una chica joven fue trasladada anoche al CHUAC después de ser víctima de un robo. Los hechos sucedieron en la avenida do Porto, en el entorno de Palexco, en la noche del domingo al lunes, donde la chica fue agredida por un grupo de personas que intentaban robarle.

El número exacto de personas implicadas no ha trascendido por el momento, aunque todo apunta a que tres personas estarían implicadas en los hechos, todavía pendientes de denuncia. Debido a la gravedad de la agresión, la joven tuvo que ser trasladada al hospital coruñés.

La agresión se produjo hacia las 04:30 horas, cuando el 112 recibió el aviso de una persona particular solicitando la intervención de emergencias y alertando de que junto con otro compañero había sufrido una agresión con gas pimienta en los ojos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, de la Local y del 061.