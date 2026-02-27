Roban un coche en Arteixo, en segundo esta madrugada en A Coruña: "Lo vieron por Carballo"

Sea casualidad o no, esta madrugada han desaparecido hasta dos vehículos en diferentes puntos de A Coruña y su área de influencia.

Uno de ellos, sustraído en Arteixo, fue visto horas después en la zona de Carballo, tal y como relata la hermana del propietario en conversación con Quincemil.

"Lo único que sabemos es que lo vieron por Carballo y también nos dijeron que había estado por la zona de Bertoa, en la zona de la Iglesia", relata.

El valor que va más allá de lo económico

"Me da mucha rabia porque es el primer coche de mi hermano, se lo ha trabajado mucho para conseguirlo", explica con una gran tristeza.

"Lo estaba intentando poner bonito y se ha gastado mucho dinero en él", sostiene a la par que recuerda que no es solo el valor económico: "aparte del valor económico, tiene valor sentimental".

El vehículo, un SEAT Ibiza con matrícula 6303 GRB, fue sustraído en la Travesía de Oseiro, a la altura del número 36. Su propietario lo dejó aparcado de noche y cuando volvió a por él no estaba.

En ese momento acudió a las dependencias de la Guardia Civil a poner la denuncia para tratar de recuperarlo.