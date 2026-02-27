Dos personas continúan ingresadas con pronóstico grave tras el incendio de Os Mallos, en A Coruña

Una vecina del edificio incendiado en Os Mallos: "Fue un momento de mucha angustia" Quincemil

Dos personas continúan ingresadas en el CHUAC tras el incendio que afectó este miércoles a un edificio de Os Mallos. Los afectados, un hombre y una mujer, se encuentran ingresados en la Unidad de Quemados con pronóstico grave, según informa Europa Press. Ninguno de los dos sufrió quemaduras pero sí intoxicación por inhalación de humo.

Al respecto también se refirió esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, quien explicó además que otras cinco personas, tres de ellas menores, fueron realojadas en otra vivienda tras el suceso.

El incendio se produjo en la noche del miércoles en la calle Pintor Germán Taibo, en un edificio en el que hay pisos okupados. El fuego se originó en el vestíbulo del portal, afectando a la zona de las escaleras y provocando una gran humareda. Hasta el lugar se desplazó en primer lugar una patrulla de la Policía Nacional, que indicó a los vecinos que permaneciesen en sus domicilios con las puertas cerradas para evitar la inhalación de humo.

A su llegada, los bomberos extinguieron las llamas. Una vez sofocado el incendio, fue necesario atender a 8 personas por parte de Servicios Sociales, además de trasladar al hospital a las dos personas todavía ingresadas.

En declaraciones a Quincemil, una de las vecinas afectadas explicaba que a raíz del incendio perdieron la conexión eléctrica. En su caso, durante el incendio colocaron una serie de paños mojados bajo la puerta y se refugiaron en la terraza, logrando así no sufrir ningún daño. Sobre la convivencia con okupas, la misma vecina denunció la situación de inseguridad que viven.

"Ahora está lleno de okupas. En el piso de enfrente trapichean con sustancias estupefacientes", afirmó.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas y no se descarta que el fuego pudiera ser provocado.