Un incendio calcina de madrugada una vivienda unifamiliar en Rutis, Culleredo (A Coruña)

Los bomberos de Arteixo y Betanzos acudieron esta madrugada a sofocar un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de la parroquia de Rutis, en el municipio coruñés Culleredo. El inmueble quedó completamente calcinado.

El fuego se originó en torno a las 05:30 de la mañana en la calle Cadaval y, las primeras hipótesis apuntan a que se habría iniciado en un colchón. Fuentes municipales confirman que en el interior había tres ocupantes y que uno de ellos, un varón adulto, sufrió quemaduras en las piernas y necesitó ser trasladado al hospital por una ambulancia del 061.

Además de los equipos de bomberos, hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Local.