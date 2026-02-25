El juicio por la muerte de Yoel Quispe comenzará en A Coruña el 1 de junio

El próximo 1 de junio arrancará en A Coruña el juicio por la muerte de Yoel Quispe, asesinado en el centro de la ciudad en la Nochebuena del 2023. En el banquillo se sentarán los tres acusados, uno de ellos el asesino confeso, en una toma de declaraciones que comenzará el 2 de junio y se extenderá hasta mediados de mes. La madre del joven asesinado también declarará durante el juicio.

Durante la fase de instrucción, la Fiscalía planteó el caso como un homicidio aunque, tras la insistencia de la familia, que organizó numerosas concentraciones, la jueza aceptó finalmente que el caso se juzgase como asesinato.

Además, la Fiscalía pedía 14 años de prisión para uno de los acusados y el sobreseimiento de la causa para los otros dos —uno de ellos acusado como cooperador necesario al dar al presunto asesino la navaja con la que apuñaló a Yoel y el otro por encubrimiento al deshacerse de ella—, a pesar de que los familiares mantuvieron en todo momento la petición de que se procesase a los tres, como finalmente ocurrió.

Los acusados fueron procesados el pasado mes de septiembre en la Audiencia Provincial. En el escrito de acusación, la familia pidió una pena de 25 años de prisión y 10 de libertad vigilada al principal acusado como autor material del asesinato.

También se pide esta pena para otro de los acusados, considerado el cooperador necesario, mientras que en el caso del tercer hombre se piden 15 años de prisión y 10 de libertad vigilada por encubrimiento. Las defensas, por su parte, declaraban en septiembre que pedirían el sobreseimiento.

El asesinato de Yoel Quispe se produjo el 24 de diciembre del 2023. Aquella noche, en la esquina entre la calle Juan Flórez y la Sinfónica de Galicia, de acuerdo con los testigos del suceso, cerca de siete u ocho personas se vieron involucradas en la pelea, agrediendo a Quispe de manera reiterada hasta el apuñalamiento que acabaría con la vida del joven.

La toma de declaraciones durante el juicio que arranca en junio contará también con la participación de médicos forenses, policías y otros testigos. De manera paralela, todavía sin fecha, deberá celebrarse otro juicio por lesiones en el que hay otras personas acusadas de haber agredido a Yoel Quispe. Estas personas serán testigos en el juicio por el asesinato.