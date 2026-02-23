CIG tiende la mano a CC.OO. para negociar un nuevo convenio del transporte por carretera en A Coruña

El conflicto laboral en el transporte de viajeros por carretera en la provincia suma un nuevo capítulo tras conocerse que CCOO ha rechazado la última propuesta de la patronal y no firmará el convenio tal como estaba planteado.

Una decisión que, según la CIG, respeta la voluntad de los trabajadores y trabajadoras, pero que "solo tendrá efecto si se traduce en la negociación de un nuevo acuerdo".

Tras el rechazo, la CIG ha tendido la mano a CCOO para explorar una propuesta conjunta, que contaría con el respaldo del 63% de la representación en la mesa negociadora.

El sindicato nacionalista asegura que esta iniciativa, basada en la plataforma unitaria, permitiría dejar atrás definitivamente el convenio que fue rechazado en referendo y avanzar hacia un acuerdo sólido.

El ofrecimiento se ha reiterado por escrito este lunes, justo antes de la próxima reunión de mediación, cuya fecha aún está por concretar.

Desde la CIG advierten que el proceso no está cerrado y todavía hay tiempo para consensuar una alternativa que satisfaga al sector, evitando que UGT y la patronal intenten imponer un convenio de eficacia limitada.

"La negociación sigue abierta y cualquier intento de imponer un acuerdo desde la minoría sindical sería rechazado por la plantilla", subrayan desde la central nacionalista, recordando que el sector ya expresó su oposición de forma contundente en el referendo y en la manifestación del pasado domingo en Santiago.

Además, advierten sobre posibles irregularidades en la gestión del proceso que podrían cuestionar su legalidad.