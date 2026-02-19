Taxistas de A Coruña marchan por el centro de la ciudad contra los VTC. Quincemil

Alrededor de 70 taxistas protagonizan este jueves una marcha lenta por A Coruña para mostrar su rechado a los VTC, a los que acusan de incumplir la normativa con, por ejemplo, la realización de viajes dentro del municipio.

Los coches partieron de la avenida Finisterre para dirigirse a la calle Palomar, Uruguay, la avenida de Arteixo, la plaza de Ourense, los Cantones y terminar, finalmente, frente al Concello da Coruña. "Inés, aunque nos quieran enterrar, lucharemos por sobrevivir", podía leerse en la pancarta que llevaban.

Los taxistas ya protagonizaron el pasado 13 de enero una marcha con la que denunciaron que "más del 80% de los servicios que han realizado los VTC en Galicia son irregulares porque son urbanos".

Primeras multas

El Concello de A Coruña ha empezado a enviar multas por actividad irregular a conductores del servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC). Las primeras resoluciones con sanción, 14, corresponden a la tramitación de 62 actas de infracción remitidas por la Xunta de Galicia y suman un importe de 16.000 euros.

El Ayuntamiento ha recibido casi 180 actas desde el año pasado. Su trabajo ha consistido en tramitar los informes de inspección que el Gobierno gallego le ha enviado tras ejercer la vigilancia de estos servicios de transporte que desde hace meses circulan por un término municipal pese a que la ley autonómica solo les permite hacerlo entre municipios.

A Coruña ha criticado en varias ocasiones a la Xunta por delegar en las entidades locales la tramitación de multas por una actividad que no tiene regulación municipal. Precisamente, la alcaldesa Inés Rey se ha pronunciado este jueves tras la rueda de prensa de la Xunta de Goberno Local sobre este asunto.

La regidora ha criticado a la Xunta por "dar licencias de VTC sin control, estudio de movilidad, impacto ambiental o de tráfico para, después de dar esa licencia, enviar a los inspectores a sancionar a quienes han autorizado para que sean los ayuntamientos los que sancionan".

Rey ha defendido que el Concello da Coruña cumple con la ley y cumple con los expedientes sancionadores, al mismo tiempo ha exigido a la Xunta que deje de "dar licencias sin control" y "atendiera al requerimiento de los concellos a través de la Fegamp para saber los VTC que hay y la demanda real".

Consulta pública

Los coruñeses tienen casi un mes, hasta el viernes 27 de febrero, para realizar aportaciones libres en la web del Concello para la elaboración de una ordenanza municipal reguladora del servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC).

Irá acompañada de estudios técnicos y jurídicos "orientados a analizar las circunstancias y condicionantes que, de ser el caso, puedan justificar la adopción de limitaciones a la actividad de los VTC o la no necesidad de otorgamiento de autorizaciones", según explicó la concejala de Mobilidade, Noemí Díaz.