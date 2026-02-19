Luz verde a la mejora de la recogida de basura en A Coruña: repartirá cubos, bolsas y embudos

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en sala de prensa. Quincemil.

En la última Junta de Gobierno Local, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha dado a conocer importantes decisiones en materia medioambiental y urbanística, con el objetivo de mejorar la recogida selectiva de residuos y fomentar la vivienda pública.

En el ámbito de gestión de residuos, se ha adjudicado un contrato para la distribución de 136.230 cubos domésticos aireados para la recogida de biorresiduos, 136.230 embudos reutilizables y 408.690 bolsas compostables de uso doméstico. Los materiales se repartirán por todos los hogares para mejorar la recogida separada en origen, incrementando así la eficiencia y aumentando el porcentaje de recuperación y reciclaje.

Además, el Ayuntamiento ha aprobado la compra de 800 contenedores de carga lateral, con una capacidad superior a 1.800 litros cada uno, por un importe de 1.716.536,25 euros con financiación europea.

La alcaldesa subrayó que "para una ciudad como la nuestra, que siempre ha estado a la vanguardia de políticas medioambientales, tendremos los mejores materiales".

En relación con la tarjeta para accionar el contenedor donde se lleve a cabo la recogida de residuos, la alcaldesa aclaró que estará destinada solo al orgánico, y que se informará oportunamente sobre las novedades y previsiones de su puesta en marcha.

Vivienda pública

En el ámbito de vivienda, se ha dado luz verde al estudio de detalle de la parcela Emilio González López, en Os Rosales, destinado a la construcción de 58 viviendas sociales.

La parcela, de 1.230 metros cuadrados, permitirá un edificio de hasta 8 plantas, agilizando la tramitación para dinamizar el suelo y generar vivienda pública.

Rey aseguró que el Ayuntamiento mantiene la máxima colaboración con la Xunta en materia de vivienda, aunque lamentó que la reciprocidad, con respecto a la zona tensionada de alquiler, no siempre se produzca:

"Si fuera recíproco ya sería perfecto", afirmó.