Los empleados de las escuelas deportivas municipales de A Coruña, al día: cobraron diciembre

Tras unas semanas de turbulencias, las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña pueden retomar la normalidad. Los empleados que prestan servicio han recibido en las últimas horas la nómina atrasada del mes de diciembre, que dejó pendiente de pago la anterior concesionaria, Serviplus.

Este pago se ejecutó a través de la empresa pública Emvsa, que ha asumido la gestión transitoria de este servicio desde el 1 de enero tal y como se acordó en una junta de gobierno extraordinaria en vísperas del día de Reyes, gracias a una cesión de crédito.

Tras las diferentes gestiones que llevó a cabo el ayuntamiento, se ha resuelto el conflicto existente en un servicio que cuenta con más de 3.500 usuarios y que cuenta con una gran implantación en la sociedad.

El pliego de condiciones que regirá la adjudicación a una nueva empresa concesionaria está con las últimas fiscalizaciones y será publicado "en breve". No se prevé que se demore más de lo necesario por trámites administrativos su resolución.