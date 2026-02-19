A Coruña reúne al Eixo Atlántico en una asamblea sobre cooperación y futuro común

A Coruña fue esta mañana el punto de encuentro de las ciudades que integran el Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular, que celebró en el Palacio Municipal de María Pita su XXXIV Asamblea General con la participación de representantes de 41 entidades locales.

La apertura institucional contó con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, junto al presidente del organismo y alcalde de Lugo, Miguel Fernández; el presidente de la asamblea y regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el vicepresidente y alcalde de Viana do Castelo, Luís Nobre; y el secretario general, Xoán Vázquez Mao.

Durante su intervención, la regidora coruñesa reivindicó la cooperación municipal como herramienta clave para afrontar desafíos comunes, apostando por una mayor integración del espacio atlántico. En este contexto, subrayó los lazos compartidos entre Galicia y el norte de Portugal y defendió que las fronteras administrativas no deben condicionar el desarrollo conjunto.

En el transcurso de la sesión se aprobaron tanto el plan de trabajo como el presupuesto para 2026, en una etapa de crecimiento para la entidad, que actualmente participa en siete iniciativas europeas y amplía su red con la incorporación del municipio portugués de Macedo.

La jornada incluyó además la presentación del Informe Socioeconómico Anual 2024, elaborado por los catedráticos Fernando González Laxe y Arlindo Cunha. El documento analiza la situación económica de la eurorregión desde la óptica urbana y destaca la seguridad alimentaria como uno de los grandes retos en el actual contexto internacional.

Sobre esta cuestión, Inés Rey incidió en la importancia de garantizar el abastecimiento como elemento de estabilidad, al tiempo que puso en valor el papel de las ciudades en el impulso de circuitos de proximidad y en el fortalecimiento de la resiliencia territorial.

El encuentro se completó con las intervenciones de Fernando González Laxe y de Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quienes abordaron los desafíos económicos y de cooperación en el escenario actual.