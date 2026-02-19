Cierra por reformas la oficina de Abanca en Obelisco de A Coruña, un año después de abrir en el Avenida

Desde este lunes 16 de enero, la oficina de Abanca ubicada en el Cantón Grande número 1 permanece cerrada por reformas. Una de las sucursales más antiguas de la ciudad afronta ahora un proceso de renovación, después de que otras oficinas más recientes abrieran en su entorno con un concepto diferente.

Ejemplo de ello es el antiguo cine Avenida, que durante meses estuvo cubierto por andamios en los Cantones antes de convertirse en el nuevo Espacio Abanca y que abrió sus puertas hace aproximadamente un año. También la oficina de rúa Nova, situada en el entorno de San Andrés, responde a ese modelo más actual.

Ahora, con estas dos sedes totalmente modernizadas, parece que le llega el turno a la oficina vecina del Obelisco. Con ello, se prevé que durante las próximas semanas o meses permanezca cerrada al público mientras se desarrollan las obras.

Oficina de Obelisco Quincemil

Desde la entidad recomiendan realizar las gestiones en la oficina de rúa Nova, número 30, a escasos metros de esta, o bien a través de los canales habituales, como la banca electrónica, la aplicación móvil y la red de cajeros.