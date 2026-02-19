Cancelado el primer vuelo de la mañana desde A Coruña hasta Madrid

El primer vuelo de la mañana desde el aeropuerto de A Coruña hasta Madrid no ha podido salir. A las 6:30 estaba previsto que despegase un avión de Iberia con destino a la capital de España, en un trayecto de una hora escasa de duración que debía tomar tierra a las 7:50 horas.

No obstante, el vuelo ha sido cancelado, sin poder ejecutar la ruta prevista.

Sin embargo, sí que han podido despegar con retraso los vuelos de las 8:35 y 8:55, con destino a Madrid y Barcelona. Finalmente, sus rutas se iniciaron a las 8:51 y 9:24 horas. Son operados por Air Europa y Vueling, respectivamente.

El vuelo de las 9:20, operado por Iberia y con destino Madrid, tampoco ha podido salir a las 9:20.

En cuanto a llegadas a la ciudad herculina, el primer vuelo que aterrizó lo hizo con salida desde Madrid. Acumuló también retraso, al salir a las 6:53, cuando su hora de partir era a las 6:40. Su aterrizaje se produjo con tres minutos por encima de lo previsto, a las 7:53. Fue operado por Air Europa.

Desde la ciudad madrileña también tomó tierra otro vuelo de Iberia, a las 9:02, a pesar de que tenía previsión de aterrizar a las 8:40. Salió de Barajas a las 7:59, 29 minutos más tarde de su hora prevista.

Por su parte, el primer vuelo de la mañana desde Barcelona, operado por Vueling, también tuvo un ligero retraso en su salida. Partió desde la ciudad condal a las 6:41, alcanzando la terminal coruñesa a las 8:12.