Bajan los hurtos pero crecen los ciberdelitos y las agresiones sexuales en A Coruña

La ciudad de A Coruña cerró 2025 con una ligera caída global de la criminalidad, aunque con fuertes contrastes entre tipos de delito. Mientras descendieron los hurtos, los robos o las sustracciones de vehículos, aumentaron de forma notable las agresiones sexuales, las lesiones y la ciberdelincuencia, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

En total, se registraron 12.335 infracciones penales, frente a las 12.458 de 2024, lo que supone un descenso del 1%.

La criminalidad convencional bajó un 5,7%, pasando de 10.245 a 9.664 delitos. Dentro de este grupo, destacan las caídas en los hurtos, que descendieron un 15,3% (de 4.142 a 3.507), y en los robos con violencia e intimidación, que bajaron un 18,4% (de 267 a 218).

También se redujeron los robos con fuerza en conjunto un 7% (de 457 a 425), aunque los cometidos específicamente en viviendas repuntaron ligeramente un 4,7% (de 192 a 201). Por su parte, las sustracciones de vehículos registraron una de las mayores bajadas, con un 40,6% menos (de 64 a 38).

Frente a estos descensos, otros indicadores muestran un importante incremento. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa pasaron de 9 a 16 casos, un 77,8% más. También aumentaron con fuerza los delitos de lesiones y riña tumultuaria, que crecieron un 64,8% (de 91 a 150).

Especialmente significativo es el repunte de los delitos contra la libertad sexual, que aumentaron un 64,5%, pasando de 62 a 102 casos. Dentro de este grupo, las agresiones sexuales con penetración se dispararon un 166,7%, al pasar de 9 a 24 casos, mientras que el resto de delitos sexuales crecieron un 47,2% (de 53 a 78).

La ciberdelincuencia continúa al alza y ya marca una de las principales tendencias. En 2025 se registraron 2.671 delitos de este tipo, un 20,7% más que el año anterior. Destacan especialmente las estafas informáticas, que aumentaron un 19,6% (de 1.911 a 2.285), así como otros ciberdelitos, que crecieron un 27,8%.

En conjunto, los datos reflejan una evolución dual: un descenso de la delincuencia más tradicional en la ciudad y un aumento de los delitos vinculados al entorno digital y a determinadas formas de violencia, una tendencia que coincide con el comportamiento general observado en el conjunto de Galicia, una de las comunidades más seguras del país.