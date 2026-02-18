Un joven juzgado en A Coruña por presunta agresión sexual: "Hubo besos y caricias, nada más"

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado el juicio contra un joven acusado de agredir sexualmente a una chica, ambos mayores de edad, en hechos ocurridos en enero de 2023 en A Coruña. Durante la vista, el procesado negó la existencia de cualquier delito."Queríamos los dos, hubo besos y caricias, nada más", ha asegurado el acusado en su declaración ante el tribunal.

Tanto la Fiscalía como la defensa han solicitado la libre absolución al considerar que los hechos "no constituyen delito alguno", mientras que la acusación particular mantiene su petición de cuatro años de prisión.

En su intervención, el encausado explicó que ambos se dirigieron a un aparcamiento público en busca de mayor intimidad. "Fue un momento en el que estábamos calientes en el sentido sexual”, ha expuesto. “Fue idea mía, pero no insistí", ha reiterado, negando además haber empleado fuerza física o haber percibido incomodidad por parte de la joven. "En ningún momento", ha recalcado.

La denunciante, que declaró protegida tras un biombo y acompañada por un psicólogo para evitar el contacto visual con el acusado, afirmó que accedió voluntariamente a entrar en el garaje. "Decidí bajar porque me quería liar con él", manifestó ante la Sala.

No obstante, subrayó que dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales. "Iba con la intención de besarme con él, yo le dejé claro que no quería nada de sexo", insistió.

Versiones contrapuestas sobre lo ocurrido

Según su relato, el joven empleó violencia física para consumar el acto. Aseguró que la “giró bruscamente” y que intentó en varias ocasiones subirse el pantalón. "Intenté tres veces subirme el pantalón, a la tercera lo conseguí", detalló. También afirmó que, ante su negativa, él "se puso muy chulito" y que le transmitió que "había que hacerlo, había que tener relaciones sí o sí".

Ambos coincidieron en que abandonaron juntos el aparcamiento tras lo sucedido. La joven explicó que no fue plenamente consciente de lo ocurrido en ese momento. "No era consciente de lo que había ocurrido, no sabía que eso era una agresión, me sentí incómoda", señaló. Presentó la denuncia días después, tras sufrir un "ataque de ansiedad".

El tribunal deberá ahora valorar las pruebas practicadas y las declaraciones ofrecidas durante la vista para dictar sentencia.