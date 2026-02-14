La lluvia da un respiro a A Coruña en el sábado de Carnaval

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Y, en el caso de A Coruña, también el sol. Después de semanas encadenando borrascas tras borrasca, la ciudad vivirá un respiro de la lluvia este sábado, 14 de febrero, coincidiendo con uno de los días grandes del Entroido coruñés.

Tras el paso de las borrascas Nils y Oriana que afectaron hasta anoche con avisos activos y dejando lluvias, intensas rachas de viento y temporal marítimo con olas de gran altura, las predicciones de MeteoGalicia apuntan a que las precipitaciones continuarán durante la mañana del sábado, aunque con menor intensidad y frecuencia que este viernes.

Lo mejor llegará por la tarde, cuando se espera que deje de llover, lo que permitirá disfrutar de las actividades del Carnaval al aire libre sin paraguas, coincidiendo con el desfile de comparsas que comenzará a las 18:00 horas en San Andrés y recorrerá el centro hasta la plaza de María Pita. Las temperaturas se situarán entre los 9 grados de mínima y 12 grados de máxima.

El domingo la lluvia mantendrá la tregua durante buena parte del día. En concreto, hasta la noche y se esperan cielos nublados y las temperaturas entre los 10 a los 15 grados.