Concentración en la cárcel de Teixeiro, en Curtis (A Coruña), tras la agresión a un funcionario Cedida

Alrededor de 40 trabajadores se concentraron este viernes, 13 de febrero, en los accesos al Centro Penitenciario de Teixeiro para mostrar su rechazo y hartazgo tras la agresión sufrida por un funcionario el pasado 5 de febrero en el Módulo 3 del centro.

La movilización, convocada por la Asamblea de Teixeiro del sindicato Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), se desarrolló entre las 12:00 y las 12:15 horas. Lo hicieron por tandas, para garantizar que los servicios quedasen cubiertos.

El mal tiempo no fue un impedimento, aunque sí retrasó la llegada de compañeros que viajaron este viernes desde Lugo y Santiago hasta Teixeiro para apoyar la causa.

"Consideramos que la gravedad de los hechos requería mostrar nuestro hartazgo ante la política laboral de la SGIIPP", el coordinador de TAMPM-Teixeiro y miembro de la Ejecutiva Nacional del sindicato, Marcial González.

La concentración estuvo motivada por la agresión sufrida por un funcionario en la mañana del jueves 5 de febrero, durante una pelea entre dos internos en el Módulo 3, que alberga a unos 90 reclusos clasificados en segundo grado y con perfiles de alta conflictividad.

Según la información facilitada por el sindicato, cuando los dos funcionarios presentes intervinieron para separar a los implicados, uno de ellos recibió una fuerte patada en la pierna mientras auxiliaba a uno de los internos que se encontraba en el suelo. La agresión le provocó una fractura de tibia en siete puntos y posibles daños en la meseta tibial.

El trabajador fue trasladado inicialmente a enfermería y, dada la gravedad de las lesiones, evacuado en ambulancia a un centro hospitalario, donde fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente. La operación consistió en la fijación de la tibia mediante placa y tornillos, así como un injerto en la meseta tibial, ya que, según el traumatólogo, el impacto había provocado el hundimiento del hueso en esa zona.

Imagen de la zona lesionada del funcionario. Sindicato Tu Abandono me puede Matar.

Como consecuencia, el funcionario permanecerá inmovilizado durante al menos dos meses y deberá afrontar un largo proceso de rehabilitación. Los facultativos no descartan secuelas permanentes e incluso la necesidad de una prótesis en el futuro por el posible desarrollo de artritis.

Críticas a la gestión penitenciaria

Desde TAMPM sostienen que los dos internos implicados presentan un amplio historial de incidentes y agresiones en distintos centros penitenciarios, y que ambos han estado previamente clasificados en primer grado por inadaptación al régimen ordinario. Pese a ello, denuncian que no se habría considerado su regreso a ese régimen más restrictivo.

El sindicato enmarca lo ocurrido en un contexto que califican de creciente inseguridad en las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP).

Aseguran que el incremento de la población reclusa —superior al 25% en el último año en el centro—, la presencia de internos con patologías mentales sin recursos suficientes y el traslado de internos conflictivos desde otras comunidades están tensionando la convivencia en módulos como el 3.

En su comunicado previo a la concentración, la organización también denunció la falta de efectivos —que cifran en unos 3.000 trabajadores en el conjunto de Instituciones Penitenciarias— y el envejecimiento de las plantillas, factores que, a su juicio, agravan el riesgo diario al que se enfrentan.

Reivindicaciones del colectivo

Entre las principales demandas planteadas en la concentración figura el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reclamación histórica del sector que, según denuncian, acumula numerosos aplazamientos parlamentarios.

Asimismo, reclaman el reconocimiento como profesión de riesgo y la creación de un sector propio, en línea con otros cuerpos que desempeñan funciones de seguridad. También alertan de que la falta de reconocimiento del principio de indemnidad deja desprotegidos económicamente a los trabajadores en casos de agresión, especialmente cuando los agresores son insolventes.