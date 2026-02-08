La mujer detenida en Os Mallos estaría detrás de la ola de robos en coches en A Coruña

Desde hace algunas semanas, los vecinos del barrio coruñés de Os Mallos han denunciado en múltiples ocasiones robos en sus vehículos. En distintos puntos del barrio aparecieron durante días vehículos con las ventanillas rotas y en los que faltaban objetos como las balizas V16. El pasado sábado una mujer fue detenida por robar en un coche aparcado en el barrio por segunda vez en 24 horas.

En la primera detención fue detenida 'in fraganti' mientras intentaba robar en un vehículo. Posteriormente fue puesta en libertad y, según informan fuentes conocedoras del caso, la misma dotación procedió a un nuevo arresto al encontrarla robando en otro coche. Aunque la investigación sigue en marcha, se cree que es la autora de la oleada de robos que afecta a los vecinos desde hace semanas.

Por ello, se ha decretado el ingreso en prisión de la mujer, procedente de Alicante y vecina de la ronda de Outeiro.

Una de las vecinas afectadas por los robos recientes cuenta que esta misma mañana encontró un cristal de su coche roto. El vehículo estaba aparcado cerca de la nueva estación de autobuses, en la avenida de la Sardiñeira. "La inseguridad por este sector cada día crece más", lamenta esta afectada, que ya ha puesto la denuncia policial.

Este sábado, otra afectada contaba que en su caso le rompieron el cristal del coche en la calle Mariana Pineda. Además de la rotura, vio que le habían robado una mochila negra del maletero y en el interior del vehículo encontró "restos de papel de fumar y plásticos plateados, además de estar todo revuelto y manchado".

En su caso tuvo suerte. "Cuando fui a poner la denuncia estaban en comisaría mis pertenencias y las de otras personas", explica.

La investigación policial continúa abierta.