Las fuertes lluvias inundan un piso de Cuatro Caminos, en A Coruña

Las fuertes lluvias que dejaron A Coruña pasada por agua en la tarde del sábado acabaron provocando una inundación en un piso de la calle Marques Amboage, en el barrio de Cuatro Caminos. Los residentes de un octavo piso alertaron a los bomberos, avisando de que el agua salía por los enchufes de la vivienda y por elementos de la instalación eléctrica.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos y cinco personas. Según cuentan los bomberos, al acceder al tejado, situado inmediatamente encima de la vivienda, se podía ver que las canalizaciones estaban obstruidas, por lo que el desagüe no era capaz de tragar el agua de la lluvia con normalidad y evacuarla bien.

Por ello, procedieron a retirar los objetos que obstruían el sistema, dando la incidencia por solucionada.