La fragata neerlandesa HNLMS Evertsen visita A Coruña

La fragata neerlandesa HNLMS Evertsen se ha sumado este fin de semana a los barcos atracados en el puerto de A Coruña. La embarcación de la Marina Real de los Países Bajos se encuentra atracada en el muelle de Calvo Sotelo Sur desde la tarde de este sábado.

La fragata partió de la localidad neerlandesa de Den Helder el pasado 4 de febrero y llegó a la ciudad coruñesa a unos minutos de las 09:30 horas del sábado.

La embarcación, que navega bajo la bandera de los Países Bajos, cuenta con unos 144 metros de largo y 18 metros de ancho.