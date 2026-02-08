Familias de Sada (A Coruña) denuncian que los niños de 7 años acuden a los vestuarios de la piscina sin supervisión

Varias familias de Sada usuarias de la piscina municipal han presentado una reclamación al Concello denunciando que los niños de 7 años entran sin supervisión en los vestuarios, al establecer la normativa que desde esa edad no pueden ir acompañados de un adulto. Las familias han elevado la queja al Valedor do Pobo y a la consellería de Política Social, demandando el cambio de la norma.

En un comunicado, exponen que los niños tienen que utilizar las duchas de adultos al carecer de ellas en el vestuario infantil, "lo que deja a menores en un estado de vulnerabilidad" y que los menores dejan de estar acompañados antes y después de las actividades.

"Entendemos que al acatar esta norma los niños de siete años, están durante 15 minutos, los previos a la actividad, y durante 25 minutos, los posteriores a la misma, sin supervisión, con una custodia nula, mostrando una desnudez que provoca un estado de vulnerabilidad evidente frente a personas adultas. Lo que provoca la inexistencia de un espacio seguro para los menores", denuncian.

Desde el Concello, explican que la normativa es similar a la de otros municipios de la comarca o instalaciones deportivas, que marcan la edad desde la que los niños entran sin acompañamiento en torno a los 8 años.

Explican, además, que esta normativa nunca ha generado problemas hasta el momento y que se propuso una solución no aceptada por estas familias. El Concello sugirió que se contratase a un monitor para este acompañamiento a través del ANPA con el que se han inscrito en las actividades.

Sobre la posibilidad de que las propias familias denunciantes entren en los vestuarios, estas mismas fuentes explican que esto podría derivar en una queja por parte del resto de familias, al permitir la entrada de adultos ajenos a algunos de los niños que participan en estas actividades.

Por todo ello, mantendrán la normativa como está establecida.