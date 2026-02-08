Continúan las obras de mejora de la accesibilidad en el barrio de Monte Alto, en A Coruña

El Concello de A Coruña continúa con las labores de mejora de la accesibilidad en la calle Valencia de Monte Alto con la segunda fase de las actuaciones. Estas obras se enmarcan en el Plan de Barrios 2025-2027.

En esta segunda fase, los trabajos se centran en las infraestructuras de la red municipal de saneamiento que están siendo renovadas debido a su antigüedad para reforzar la seguridad. También se están renovando los pavimentos de esta zona con materiales diferenciados sobre una plataforma única para diferenciar las aceras de la carretera.

La concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, explicó que "intervencións como a que estamos levando a cabo na rúa Valencia teñen a súa complexidade pola configuración urbanística do barrio, con espazos públicos moi comprimidos, ao igual que pasa, por exemplo, na Agra do Orzán".

Por eso se trabaja para "atopar solucións que lles dean resposta ás necesidades veciñais, nas que de paso se gañe superficie e tamén seguridade peonil, tendo en conta especialmente as persoas con mobilidade reducida".