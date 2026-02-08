El Concello de A Coruña renovará desde este lunes el firme de la carretera de Adormideras

El barrio de Adormideras es el siguiente dentro del plan municipal de renovación del firme de las carreteras de la ciudad. Las actuaciones comenzarán este lunes con la renovación de casi 8.500 metros cuadrados. Será en calles como Juan Sebastián Elcano, la plaza Blanca Quiroga y el aparcamiento junto a la plaza Santa María, en la parte trasera del mercado.

El presupuesto de las obras asciende a 191.000 euros. Sobre estas actuaciones, la concelleira de Infraestruturas e Mobilidade, Noemí Díaz, explicó que "permitirá adecuar varios dos principais espazos de paso dos vehículos polo interior do barrio". La mayor parte de los trabajos se concentrarán en la calle Juan Sebastián Elcano. Las señales y balizas ya están colocadas.

Díaz añade que resulta fundamental "que as condicións meteorolóxicas sexan favorables para o desenvolvemento dos traballos de asfaltado. Se é así, a nosa previsión é que cada actuación se execute en aproximadamente unha semana".

Después de las obras en Adormideras será el turno de la primera fase del barrio de Elviña, en la calle Vicente Ferrer. Anteriormente ya comenzaron las intervenciones en la calle Posse y en la rotonda de la avenida del Ejército con ronda de Outeiro.