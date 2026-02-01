El joven al que apuñalaron este sábado en A Coruña sufrió un intento de robo: "Me sacaron una navaja"

El joven herido por un apuñalamiento este sábado en la plaza de Pontevedra de A Coruña habría sufrido antes un intento de robo. Según ha relatado a este medio la propia víctima, de 18 años, unas ocho personas "se me acercaron y me sacaron una navaja".

Todo sucedió en torno a las 17:30 horas de la tarde de ayer. La víctima estaba esperando a una chica con la que había quedado frente al garaje del Eusebio, cuando un grupo de "chavales" le increpó con intenciones de robarle.

"Yo no les di nada y me empezaron a pegar", indica a Quincemil. Este se intentó defender, hasta que uno sacó una navaja y lo apuñaló en el costado.

Varios jóvenes que se encontraban en la plaza en ese momento intentaron intervenir y llamaron a emergencias. Pero antes de que llegara la Policía, estos huyeron: "Se dieron a la fuga en patín eléctrico y BiciCoruña".

Según fuentes municipales, dos personas fueron detenidas por la Policía Local a unas cuantas calles de la agresión. "Media hora después y en un barrio alejado del lugar donde se produjo", tal y como corroboraron desde la Asociación Profesional Policía Local A Coruña.

Estos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional. El joven herido, que fue dado de alta en el hospital esta misma mañana a las 10:00 horas, se desplazó acto seguido hasta la comisaría para tratar de identificar a los presuntos autores del apuñalamiento.

Por suerte, el joven no fue herido de gravedad y todo quedó en un susto. Mientras, dos personas permanecen en dependencias policiales mientras investigan lo sucedido.