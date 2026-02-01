Cortes nocturnos en A Coruña para instalar la pasarela provisional entre estaciones en Alfonso Molina

El Ayuntamiento de A Coruña avanza en los trabajos para habilitar la pasarela provisional entre estaciones, una infraestructura que permitirá mantener el tránsito peatonal sobre la avenida Alfonso Molina mientras se acomete la renovación de la pasarela original. A lo largo de la próxima semana se llevarán a cabo nuevas actuaciones clave dentro de este plan de obras.

Tras completarse la construcción de las cimentaciones de la pasarela provisional a ambos lados de la avenida y realizarse la correspondiente prueba de carga de la estructura, los trabajos continuaron con la colocación de las dos torres laterales. El siguiente paso será la instalación del vano central, el tramo más largo y complejo de la pasarela, que se situará ya sobre la propia avenida Alfonso Molina.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó de que la colocación de este vano central está prevista para la noche del lunes 2 al martes 3 de febrero, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Esta operación requerirá el uso de una grúa de gran tonelaje, lo que obligará a realizar cortes de tráfico durante la madrugada en el tramo de Alfonso Molina comprendido entre la zona de Caballeros y la gasolinera.

Según la previsión de los servicios municipales, los trabajos se ejecutarán en el horario de menor intensidad de tráfico para minimizar las afecciones a la circulación. Las tareas tendrán una duración aproximada de entre cuatro y cinco horas y los cortes se levantarán antes del inicio de la mañana, permitiendo el restablecimiento total del tráfico en la avenida.

En el caso de que el viento u otras circunstancias meteorológicas impidan llevar a cabo la instalación en la noche del lunes al martes, el Ayuntamiento contempla realizarla antes del viernes, también en horario nocturno y con el mismo planteamiento: concentrar la colocación del vano central en una única intervención de pocas horas. El corte afectará únicamente a un sector concreto de la avenida y no a su totalidad.

Durante el tiempo que duren las restricciones, se habilitarán desvíos alternativos tanto en sentido de entrada como de salida de la ciudad. Los vehículos que circulen en dirección de salida podrán desviarse por la calle Marqués de Figueroa y el vial de la gasolinera, continuar por la rotonda de la intermodal y reincorporarse a Alfonso Molina por el vial junto al hotel Avenida.

En sentido de entrada, se podrá circular por el vial hacia As Paxariñas, que permite enlazar con la ronda de Outeiro en dirección a Alcalde Pérez Ardá, así como por el desvío situado a la altura de la fuente de la ronda de Outeiro, también en dirección a la intermodal.

Una vez instalado el vano central, la previsión del Ayuntamiento es iniciar, en aproximadamente una semana y media, una nueva fase de trabajos con la colocación de las rampas laterales de la pasarela provisional. Con ello se entrará en la fase final previa a la apertura de la estructura al tránsito peatonal.