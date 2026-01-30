O Parrote, la Marina y la Ciudad Vieja de A Coruña: el lavado de cara de sus galerías y edificios

El número 14 del Paseo de la Dársena de A Coruña, con un andamio para su rehabilitación integral. Quincemil

O Parrote es una de las postales paisajísticas de A Coruña, un borde litoral con vistas a la dársena pesquera y al muelle de cruceros cuya fachada da a conocer a todo el mundo uno de los elementos arquitectónicos más característicos de la ciudad: las galerías blancas que también adornan la Marina.

Casi la totalidad del paseo (que se llama Paseo de la Dársena, no de O Parrote) tiene en su acera interior edificios con galerías, solo unos pocos con negocio a pie de calle, entre ellos el gimnasio promovido por los deportistas gallegos Ana Peleteiro y Lucas Vázquez. El número 14, con fachada de piedra, balcón de hierro forjado y solo galería en la cuarta planta, va a ser rehabilitado de forma integral.

Hace tres años, en enero de 2023, un periódico local aseguraba que "por primera vez en 30 años" la Marina y O Parrote lucían sin andamios. Ahora hay al menos uno, el que cubre el número 14 tanto por el Paseo de la Dársena como por el acceso en la calle de atrás, Tabernas.

Parte trasera, por la calle Tabernas, del edificio de Paseo de la Dársena que se rehabilitará. Quincemil

Este inmueble residencial va a ser totalmente reestructurado con actuaciones en su fachada y la instalación de un ascensor, según informó el Gobierno local la semana pasada cuando aprobó conceder la licencia para la obra. El coste asciende a 1,5 millones de euros.

Esta intervención supondrá una "mejora del entorno urbano", destacó la alcaldesa, Inés Rey, un trabajo general al que en la Ciudad Vieja contribuyen también otras obras de relevancia en edificios que están actualmente en desarrollo o que se llevaron a cabo en los últimos años en este ámbito.

Andamios en el casco histórico

Casi detrás del número 14, en la plaza General Cánovas Lacruz, prosigue la reforma también integral de la conocida como casa de la hiedra, por la vegetación que crecía en su fachada. Es el edificio del número 3, con vistas a O Parrote y a la plaza de la Constitución, con el exterior ya renovado y el interior en proceso de rehabilitación.

Antes y después de la obra exterior e interior en la casa de la hiedra, en la Ciudad Vieja. Quincemil

Muy cerca, en Tabernas, un andamio y una red no permiten aún vislumbrar la recuperación de la sede de la Real Academia Galega, que alberga la casa museo de Emilia Pardo Bazán. El proyecto conectará esta calle con la del Parrote. Estaba prevista su finalización en el verano de 2025, pero la obra continúa.

En otros puntos de la Ciudad Vieja se pueden ver más andamios frente a fachadas donde se acometen rehabilitaciones parciales o totales, como se advierte en la calle Nuestra Señora del Rosario.

La arquitectura del casco histórico de A Coruña es objeto de reformas en sus edificios residenciales, como en los últimos años ha ocurrido en calles peatonales donde los propietarios privados han adecentado sus viviendas.

Obras en un edificio de la calle Nuestra Señora del Rosario, en la Ciudad Vieja. Quincemil

Sinagoga, Zapatería y Puerta de Aires son calles con ejemplos de estas actuaciones, que por un lado han mejorado la habitabilidad y también han atraído a inversores para hacerse con propiedades en venta.

El escaparate de la Marina

Los edificios de galerías de la avenida de la Marina datan de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Son parte de la identidad de A Coruña y en esta parte de la ciudad presentan su imagen más homogénea, pues también hay galerías en otras zonas de Ciudad Vieja y Pescadería. Muchas décadas después también se imitó su diseño en fachadas de inmuebles modernos.

Galerías de la Marina. Nuria Prieto

La climatología y los efectos de la humedad y el salitre en la Marina afectan su conservación, por lo que los propietarios deben asumir el mantenimiento de las reconocibles galerías por parte de empresas de restauración especializadas que invierten bastante tiempo en su trabajo.

Por ello ha sido frecuente ver en los últimos años una o más galerías con un andamio enfrente durante los costosos trabajos de conservación, como por ejemplo en la que tiene cristales de distintos colores.

Red delante de la sede de la Real Academia Galega, en la calle Taberna. Quincemil

La mayoría de los bajos de estos edificios están ocupados por negocios de hostelería, aunque también tienen actividad Abanca con su sección de seguros y la Fundación Paideia.

Son tan características las galerías arquitectónicas de la Marina que han inspirado la decoración en el exterior y el interior de negocios de la ciudad, como se aprecia en el restaurante El Serrano de la calle Galera y en la renovada tienda de Zara de Juan Flórez, que hoy mismo cierra para siempre tras más de medio siglo de actividad.