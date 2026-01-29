Se traspasa el local de A Casiña, en A Coruña: ¿Solo 100 euros al mes?

Durante años, A Casiña fue parada obligatoria para el deportivismo y un icono de la hostelería en A Coruña. Tres años después de su reapertura, el local de la Ciudad Vieja busca un nuevo inquilino que le dé una nueva vida. Y lo más sorprendente: el alquiler es de apenas 100 euros al mes, un precio que sorprende para un local situado en pleno centro de la ciudad.

Se trata de un bajo comercial de 60 m² , ubicado en la calle Mantelería, número 5, que los propietarios han puesto en alquiler a través de una inmobiliaria. En Idealista aparece por 100 euros al mes, destacando: "Se traspasa local de hostelería en pleno centro con actividad y Licencia 1 - B". También indican que toda persona interesada en el local debe ponerse en contacto con la inmobiliaria para ampliar la información.

El portal web indica que el local, construido en 1934, se encuentra en "buen estado" y que cuenta con una distribución diáfana, almacén, salida de humos y puerta de seguridad.

Las imágenes del anuncio confirman que el local conserva un ambiente diáfano tras la última reforma grande realizada en 2023 antes de su última reapertura. También, mantiene la característica madera del local con tonos claros y cálidos como el blanco.