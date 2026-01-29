El temporal azota A Coruña: tarde ajetreada para los bomberos y lluvia en un bus urbano Quincemil

La pequeña tregua que dio la lluvia a A Coruña este jueves por la mañana ya ha quedado atrás. Sobre las 16:30 horas de esta tarde, la lluvia regresó con fuerza acompañada de granizo y truenos. Una situación que ha obligado a los servicios de emergencias a atender una gran cantidad de incidencias derivadas del mal tiempo.

Entre las 16:56 y las 17:56 los bomberos atendieron en la ciudad 13 incidencias debidas a la caída de cascotes en edificios, retiradas de obstáculos y caídas de carteles. Además, la previsión es que a lo largo de la tarde y de la noche sigan en aumento debido a que continuará lloviendo toda la tarde.

Durante la tromba de agua que cayó con especial intensidad sobre las 16:45 horas, fueron muchos los transeúntes que apresuraron el paso por el centro de la ciudad, buscando refugio en los portales y comercios ante la intensidad de la lluvia.

El agua llegó a filtrarse en el interior de un autobús urbano de la línea 6 de la ciudad. Un usuario compartía en redes sociales como el agua se colaba a través del acordeón que une las dos partes del autobús.

Desde la Compañía de Tranvías indicaron a Quincemil que "se trata de una incidencia excepcional a causa del fuerte temporal". Asimismo, señalan que el vehículo será retirado del servicio para su revisión y reparación, siguiendo los protocolos habituales de mantenimiento.

Además, otro usuario comentaba en redes sociales como las fuertes rachas de viento provocaron que dos personas terminasen en el suelo en la zona del Ágora. "Este amago de huracán qué ha sido? Por la zona del Ágora el viento hasta ha tirado a dos personas. Tremendo", señalaba.

Este amago de huracán qué ha sido? 😮 Por la zona del Ágora el viento hasta ha tirado a dos personas. Tremendo. @EloyTP — María (@MariaMorPar) January 29, 2026

De borrasca en borrasca

Tras el paso de Ingrid y Joseph, y con los últimos coletazos de Kristin, el mal tiempo se queda en Galicia en forma de un intenso temporal marítimo, que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a elevar los avisos al nivel máximo ante la situación adversa que se prevé en el mar.

El impacto de sucesivas borrascas atlánticas no termina con Kristin. Este viernes un nuevo sistema frontal volverá a barrer Galicia, dejando precipitaciones generalizadas, fuertes rachas de viento y mala mar a lo largo de la jornada.

De hecho, la Aemet elevará los avisos a nivel rojo a primera hora de la tarde en el noroeste de A Coruña. De cumplirse la previsión, las olas podrían alcanzar los nueve metros de altura, según el organismo público estatal.