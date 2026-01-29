Oleiros (A Coruña) reclama a la Xunta el 100% del coste del Servicio de Ayuda en el Hogar

El pleno del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) aprobó este jueves, 29 de enero, solicitar a la Xunta de Galicia la financiación del 100% del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Con esta iniciativa denuncian que la Xunta está incumpliendo sus competencias, lo que impide abordar todas las mejoras necesarias para una óptima prestación de este imprescindible servicio público.

Actualmente, la Xunta transfiere, según señalan, una cantidad por hora que no cubre el coste real que el Concello paga por el servicio. Mientras el convenio firmado entre la FEGAMP y la Xunta proyecta un incremento hasta 18 euros/hora para 2028, el coste real en Oleiros ya se sitúa hoy en 24 euros/hora. Esta diferencia, denuncian, obliga al Concello a desviar recursos de áreas que sí son competencia municipal, como obras, cultura o deportes, para evitar el colapso de un sistema de dependencia que, según la Ley de Dependencia, debería estar financiado al 100% por el Estado y la Xunta.

Esta moción alerta de que "el sistema de atención a la dependencia camina hacia el colapso debido a la gestión del Gobierno autonómico". Entre los principales problemas señalados destacan el retraso en las valoraciones de dependencia y la precariedad laboral de las trabajadoras del SAF, con un convenio colectivo caducado hace más de una década.

Desde el Concello de Oleiros recuerdan que ya se propuso al resto de municipios de la provincia la presentación de una denuncia conjunta contra la Xunta de Galicia. "Es necesario dejar de lado los intereses partidistas y exigir el cumplimiento íntegro de la financiación de la Ley de Dependencia para acabar con los abusos de la administración autonómica", recoge el texto aprobado.

Así, el pleno acordó instar a la Xunta a incrementar de manera inmediata la financiación del SAF hasta el 100% del coste real y avanzar hacia un nuevo modelo de atención para las personas dependientes, que parta del diálogo con todas las partes implicadas para que se pueda mejorar realmente la calidad del servicio.