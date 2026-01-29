En libertad un hombre en A Coruña tras herir a otro con un arma blanca

La magistrada de la Sección de Instrucción 11 de A Coruña, plaza 7, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad del hombre detenido por, presuntamente, herir a otro con un arma blanca.

El agresor iba en una silla de ruedas y fue durante una pelea entre ambos, con resultado de una persona herida leve, en relación a unos hechos ocurridos en la zona del Agra del Orzán en la tarde del miércoles.

Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), han explicado que ha quedado en libertad pero con medidas. Así se le ha impuesto la prohibición de comunicarse y de aproximarse a la víctima. Está investigado por un delito de lesiones con instrumento peligroso.