Culleredo (A Coruña) pide una reunión para tratar la situación de la torre de control de Alvedro

El alcalde de Culleredo (A Coruña), José Ramón Rioboo, anunció que en las próximas semanas activará una ronda de contactos directos con Aena y con la dirección del aeropuerto de Alvedro, para abordar la situación de la torre de control que vienen denunciando los controladores aéreos en las últimas semanas.

Desde el gobierno municipal señalan que la situación adquiere una especial relevancia en el actual contexto, marcado por el cierre temporal del aeropuerto de Santiago, que provocará el desvío de operaciones hacia Alvedro y un incremento notable del tráfico aéreo en una infraestructura que no está habituada a este volumen de actividad.

"El aeropuerto de Alvedro está ubicado en el municipio de Culleredo y, como alcalde, tengo la máxima responsabilidad institucional de velar por la seguridad de las aeronaves, de los pasajeros, de los trabajadores y de los entornos poblacionales próximos al aeropuerto", señaló Rioboo.

El regidor subrayó que las advertencias realizadas por los propios profesionales del control aéreo "no pueden ser ignoradas ni minimizadas", especialmente en un escenario de aumento de operaciones: "Cuando quienes garantizan la seguridad operacional alertan de déficits estructurales, de falta de recursos y de riesgos derivados de la sobrecarga de trabajo, las administraciones tenemos la obligación de actuar con responsabilidad, anticipación y rigor".

Por este motivo, el alcalde de Culleredo ha anunciado este jueves que mantendrá reuniones con responsables de Aena y con la dirección del aeropuerto para conocer de primera mano aspectos como: los operativos previstos ante el incremento de tráfico, la dotación real de personal en la torre de control, las medidas de refuerzo y contingencia planificadas y los protocolos de seguridad operacional y gestión de picos de actividad.

"El objetivo no es generar alarma, sino garantizar certezas. En semanas de tráfico aéreo especialmente intenso no puede haber improvisación ni margen para la duda. La seguridad no es negociable", afirmó Rioboo.

El alcalde recalcó además que Culleredo, como municipio que alberga la infraestructura aeroportuaria, "tiene derecho y deber a conocer con transparencia las condiciones reales en las que se está prestando el servicio", tanto por la seguridad aérea como por la tranquilidad de la población del entorno.