Betanzos (A Coruña) presenta sus presupuestos para 2026: casi 14 millones, un 27% más que en 2025

El Concello de Betanzos presentó este jueves el proyecto de Presupuestos Municipales para el ejercicio 2026, que serán llevados a pleno el próximo 5 de febrero. Las cuentas recogen una cuantía total de 13.930.579,24 euros, lo que supone un incremento de 2.969.487,46 euros respecto al año anterior, un 27,09% más.

La alcaldesa, María Barral, destacó que se trata de unos presupuestos que permiten recuperar capacidad inversora y que consolidan un modelo de gestión centrado en las personas, en la protección social, en la educación, y que apuesta por la igualdad e impulsa inversiones tanto en el rural como en la zona urbana.

"Refuerza los servicios públicos y la colaboración con el tejido social, cultural y económico del ayuntamiento, un presupuesto equilibrado, solvente y responsable, que cumple con las normativas de estabilidad, con más servicios públicos, más igualdad, más inversión y más futuro para el vecindario", añadió la regidora sobre el proyecto.

Uno de los ejes principales del presupuesto es el refuerzo de las políticas sociales, para las que destina 2,6 millones de euros.

Betanzos mantiene y refuerza el Servicio de Ayuda en el Hogar con 1,3 millones de euros; amplía partidas para transporte municipal y continúa con programas de atención en el ámbito de las drogodependencias, además de incluir el gasto social extraordinario a través del Plan #PO+ Adicional. La protección social, asegura Barral, "no es un gasto, sino una inversión en dignidad, cohesión social y justicia".

El presupuesto incorpora por primera vez partidas específicas para avanzar hacia la creación de un Centro de Información a la Mujer (CIM) destinando 151.261 euros para este servicio municipal en el edificio de Servicios Sociales.

Los gastos de personal ascienden a 6.202.232,99 euros, y los de bienes corrientes y servicios superan los 5,2 millones de euros, con un incremento del 18,17%, lo que permitirá reforzar la limpieza, el mantenimiento, la atención social, la cultura, el deporte y los servicios esenciales para el vecindario.

El proyecto, además, destina 1,3 millones de euros para el mantenimiento del CEIP Vales Villamarín; para la Escola Infantil Municipal y para la gestión directa del servicio de comedor y madrugadores del Vales Villamarín por parte del ayuntamiento, "lo que refuerza y garantiza el control público y de calidad del servicio".

El ayuntamiento asegura en un comunicado que, pese "al escaso apoyo de la Xunta", mantiene la apuesta por reforzar la educación cultural a través del Conservatorio municipal: impulsa la programación en todos los ámbitos y la dinamización lingüística, apoyando la creación, la identidad cultural y la normalización de la lengua gallega.

Betanzos también refuerza las políticas de apoyo a los autónomos, autónomas y pequeñas empresas, impulsando iniciativas de dinamización y promoción del comercio local.

Recuperación del parque infantil do Pasatempo

El capítulo de inversiones reales asciende a 1.312.299,09 euros, con un incremento muy significativo respecto al ejercicio anterior.

Entre las actuaciones destaca la reforma y recuperación del parque infantil do Pasatempo, en colaboración con la Deputación da Coruña, con una inversión de 300.000 euros; así como actuaciones de eficiencia energética en el alumbrado público y en el Polideportivo Municipal.

Además, se recoge la renovación y pintado de pavimento viarios en la calle de As Mariñas; Manuel María e Irmandades da Fala; en la zona de Infesta; la humanización en puesta en valor del barrio de la Condesa; y mejoras de pavimentación en la Condomiña.

El presupuesto recoge transferencias y subvenciones para entidades sociales, culturales y económicas, reforzando la colaboración con entidades que contribuyen a la dinamización social y cultural del ayuntamiento. Hay recogidas ayudas directas a Acebe, Asociación Concilia para apoyo educativo y actividades extraescolares y la Fundación CIEC, sin olvidar las ayudas de emergencia social y las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

El concello indica en un comunicado que también hay una aportación para la Fundación Globo de San Roque para conservar, custodiar y divulgar la tradición del Globo.

4,7 millones de deuda

La deuda, por otro lado, se sitúa en 4,7 millones de euros, de los que algo más de un millón corresponde al pago de proveedores a través del mecanismo del Ministerio de Hacienda; 1,5 a un préstamo que solicitó el Ayuntamiento para realizar inversiones en ejercicios anteriores, principalmente aportaciones municipales a programas europeos.

Se incluyen, además, otros dos millones de euros de actuaciones que se financiaron con préstamos de otras administraciones como la renovación de alumbrado o el convento de Doñas en las dos fases de ejecución.

Al finalizar este año la deuda será de 3,3 millones de euros y quedará saldado el mecanismo de pago a proveedores. Esta deuda del 26,86% estaría muy por debajo del 110%, lo de límite previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.