Una mujer herida en Alfonso Molina, en A Coruña, tras un accidente con cinco coches implicados

Retenciones en Alfonso Molina, en A Coruña, a la altura de Palavea por un accidente de tráfico

Cinco coches se han visto implicados este lunes, 25 de enero, en un accidente por choque múltiple en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña, a la altura de Palavea en dirección entrada a la ciudad. El incidente, ocurrido sobre las 09:48 horas, provocó que el tráfico circulase lento por la zona durante más de media hora.

Desde la Policía local confirman que el accidente generó retenciones de tráfico poco antes de la fábrica de la Coca-Cola. En estos momentos, la circulación es fluida.

Asimismo, señalan que una de las conductoras necesitó ser atendida por técnicos de urxencias sanitarias (061) que se desplazaron hasta el lugar.