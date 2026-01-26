Ofrecido por:
Una mujer herida en Alfonso Molina, en A Coruña, tras un accidente con cinco coches implicados
El tráfico se vio afectado por la zona de Palavea durante más de media hora
Te puede interesar: El coche usado adelanta al nuevo en A Coruña: "Ofrece prestaciones similares a buenos precios"
Cinco coches se han visto implicados este lunes, 25 de enero, en un accidente por choque múltiple en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña, a la altura de Palavea en dirección entrada a la ciudad. El incidente, ocurrido sobre las 09:48 horas, provocó que el tráfico circulase lento por la zona durante más de media hora.
Desde la Policía local confirman que el accidente generó retenciones de tráfico poco antes de la fábrica de la Coca-Cola. En estos momentos, la circulación es fluida.
Asimismo, señalan que una de las conductoras necesitó ser atendida por técnicos de urxencias sanitarias (061) que se desplazaron hasta el lugar.