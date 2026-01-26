El paseo de la ría de Oleiros (A Coruña) llevará el nombre del expresidente uruguayo Pepe Mujica

El paseo de la ría de Oleiros llevará el nombre de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Así lo anunció este lunes Ángel García Seoane en el programa este mediodía en la COPE.

"Costó sacar adelante las obras del paseo de la ría, pero al final se hicieron", recordó Seoane, subrayando que el proyecto no se limitó a una actuación parcial, sino que logró completarse tras años de insistencia por parte del Concello de Oleiros.

En un primer momento, explicó, se planteaba dejar el recorrido tal y como estaba, pero "después de mucho martillar" se consiguió que se desarrollaran los dos tramos previstos del paseo fluvial.

Uno de ellos, ya en ejecución, conecta O Seixo con Cambre, con un presupuesto de 1,8 millones de euros. En este tramo, el Concello de Oleiros aportó la totalidad del suelo necesario para hacer posible la unión entre ambos municipios. El segundo tramo, que enlazará Beiramar y O Seixo, cuenta con un presupuesto de 550.000 euros, estuvo en exposición pública durante el pasado mes y se espera que las obras comiencen en febrero.

Según avanzó Seoane, si se cumplen los plazos previstos, ambos paseos estarán finalizados en el mes de agosto, convirtiéndose en una realidad largamente demandada por el municipio y su entorno.

Pero lo novedoso fue lo que adelantó esta mañana el alcalde. "Va a tener un nombre muy bonito", señaló Seoane, antes de precisar: "Un hombre humanista, guerrillero… no estoy hablando del Che, sino de Pepe Mujica". El edil destacó la figura del expresidente uruguayo como "una bellísima persona" y un referente ético a nivel mundial.